Трамп не увидел необходимости в помощи стран Европы для давления на Иран

2017-10-23 00:13 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против того, чтобы европейские страны поддерживали торговые отношения с Ираном, передает Интерфакс.

"Они мои друзья, настоящие друзья, я с ними в хороших отношениях, будь то Эммануэль или Ангела (президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель - ИФ). Я сказал им: продолжайте зарабатывать деньги, не беспокойтесь, вы нам для этого (усиления санкций - ИФ) не нужны ", - сказал Д.Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News.

Он пояснил, "когда Иран покупает товары у Германии, Франции и других, это миллиарды долларов".

13 октября Трамп сообщил, что не будет сертифицировать выполнение Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По его словам, следует пересмотреть ряд пунктов договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини тогда в ответ заявила, что у президента США нет полномочий для аннулирования сделки между "шестеркой" и Ираном.

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране, на основании которого с Ирана были сняты международные санкции.