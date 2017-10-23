Определились полуфиналисты чемпионата мира U17

2017-10-23 00:26 | www.apa.az | 4

На чемпионате мира 2017 года U17 определились полуфинальные пары.

Как сообщает АПА, финальная часть турнира с 6 октября проходит в Индии.

В четвертьфинале Германия уступил Бразилии (1:2), Англия разгромила США (4:1), Мали обыграла Гану (2:1), а Испания оказалась сильнее Ирана (3:1).

В полуфинале турнира сборная Бразилии сыграет со сверстниками из Англии, а команда Мали встретится с Испанией. Обе встречи запланированы на 25 октября. Финал турнира и матч за третье место состоятся 28 октября.