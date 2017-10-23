Президента Словении выявит второй тур - ОБНОВЛЕНО

2017-10-23 01:00 | www.apa.az | 3

В Словении состоится второй тур выборов президента.

Как передает АПА, об этом сообщило информационное агентство Slovenska Tiskovna Agencija по итогам подсчета 95 процентов голосов избирателей.

Несмотря на то, что в первом туре действующий глава государства Борут Пахор набрал 47,3 процента голосов и существенно опередил своего основного соперника, мэра города Камник - Марьяна Шареца (24,8 процента) - он не смог получить абсолютное большинство и преодолеть 50-процентный барьер.

Второй тур выборов назначен на 12 ноября.

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21:40

Президент Словении 53-летний Борут Пахор уже в первом туре одержал победу на очередных выборах главы государства.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, согласно опросам, Пахор получает 56,2% голосов. Его главный преследователь — мэр провинциального города Камник Марьян Шарец — набрал 22,5% голосов.

Если один из кандидатов набирает в первом туре свыше 50% голосов, второй тур не проводится.

Всего на пост главы государства претендуют 9 человек. Президент избирается сроком на 5 лет.