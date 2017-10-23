Выборы в Словении продолжатся во втором туре

2017-10-23 01:58 | www.trend.az | 4

Борьба за пост президента Словении продолжится во втором туре. Ни один из кандидатов на президентских выборах в Словении не смог набрать необходимое количество голосов для победы в первом туре. Такие данные приводит в воскресенье Радио и телевидение Словении (РТС), пишет ТАСС.

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), на 22:15 по местному времени (23:15 мск) подсчитано 99,90% голосов. За главу государства Борута Пахора, считавшимся фаворитом по данным соцопросов, отдали свой голос 47,07% избирателей. Бывший комедийный актер, ныне мэр города Камник Марьян Шарец получил 24,97%.

Остальные кандидаты завершают борьбу за пост президента со следующими результатами: Романа Томц (13,74%), Людмила Новак (7,15%), Андрей Шишко (2,22%), Борис Попович (1,79%), Майя Маковец Бренчич (1,72%), Сузана Лара Краусе (0,77%), Ангельца Ликович (0,58%).

Пахор уже выступил с обращением к своим соратникам, подчеркнув, в частности, низкую явку избирателей. "Я хотел бы, чтобы на выборах было больше людей. Я хотел бы поблагодарить всех, кто поддержал меня в первом раунде. Я думаю, что я выиграю, но мне придется много работать, я буду направлять всю свою энергию, чтобы убедить людей", - приводит слова Пахора РТС.

Соперником Пахора во втором раунде станет Марьян Шарец. "Видимо, будет второй круг, и я этому весьма рад. Это еще один шанс на успех", - цитирует Шареца РТС.