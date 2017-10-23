Полад Бюльбюль оглы награжден медалью фонда "Русское исполнительное искусство"

2017-10-23 02:22 | www.apa.az | 3

Заслуженный деятель искусств РФ, президент общественного благотворительного фонда "Русское исполнительное искусство" Валерий Ворона в воскресенье вручил послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюль оглы юбилейную медаль, посвященную 25-летию этой организации.

Как сообщает московский корреспондент АПА, церемония награждения открыла юбилейный гала-концерт "Россия - музыкальная держава" в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Ворона отметил значительный вклад Бюльбюль оглы в развитие российского и мирового искусства. По словам президента фонда, посол Азербайджана "очень много сделал для музыкальной культуры". В ответ Бюльбюль оглы выразил признательность руководителю организации. Дипломат также подчеркнул исключительную роль фонда в поддержке развития российской и мировой культуры.

В 2010 году Бюльбюль оглы был назначен председателем правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ. С 2006 года он является послом Азербайджана в РФ.