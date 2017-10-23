Подросток с топором ранил нескольких человек в Швейцарии

2017-10-23 03:51 | www.trend.az | 4

17-летний подросток с топором напал на прохожих в воскресенье в швейцарской коммуне Флумс (кантон Санкт-Галлен), ранив несколько человек. Об этом сообщила газета Tages Anzeiger со ссылкой на полицию, пишет ТАСС.

По ее информации, поздно вечером парень напал на людей недалеко от местного почтового отделения, затем сбежал с места происшествия, угнав автомобиль. После этого молодой человек ранил еще нескольких прохожих около автозаправочной станции, где позже был задержан полицией.

Мотивы злоумышленника остаются неизвестными, однако в правоохранительных органах отрицают возможную связь инцидента с терроризмом.

Точное число пострадавших, а также их состояние не уточняются.