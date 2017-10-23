Узбекистан упрощает получение визы для граждан Турции

2017-10-23 05:04 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президентом Узбекистана 21 октября подписано постановление № ПП-3347 «Об упрощении визовых процедур для граждан Турецкой Республики».

Как сообщили в Госкомтуризма Узбекистана, теперь многократные визы сроком до одного года гражданам Турции, посещающим Узбекистан с деловыми целями, будут оформляться в течение 3 рабочих дней (не считая дня приема документов) в загранучреждениях Узбекистана с отменой требования обращения приглашающего юридического лица в Узбекистан в Министерство иностранных дел страны.

Также, визы сроком до одного месяца гражданам Турции, посещающим Узбекистан в качестве туристов, будут оформляться в течение 3 рабочих дней (не считая дня приема документов) с отменой требования предъявления туристских ваучеров и приглашений Государственного комитета по развитию туризма и других туристских организаций республики.

Документ подписан «в целях дальнейшей активизации политического, торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества Республики Узбекистан с Турецкой Республикой».

(Автор: Диана Алиева)