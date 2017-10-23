В созданной школе ИКТ Узбекистана прошли экзамены

2017-10-23 05:23 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Впервые созданная в Узбекистане специализированная школа по углубленному изучению предметов направления информационно-коммуникационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий 21-22 октября провела вступительные экзамены.

Экзамены организованы на территории Университета Инха в г. Ташкенте. По данным вуза, документы от школьников, которые в итоге начнут учиться в пятом классе в этом учебном году, принимались до 16 октября.

Специализированная школа создана постановлением Президента Узбекистана от 14 сентября 2017 года. Ее ученики будут углубленно изучать математику, физику, информатику и иностранные языки с широким использованием современных информационных и педагогических технологий. Согласно уставу школы, уроки будут проводиться на государственном языке.

Все необходимые документы сдали около 190 школьников. По итогам вступительных экзаменов в 5 класс будут приняты 60 человек.

Экзамены по математике и английскому языку провели сотрудники Университета Инха в г. Ташкенте. В вузе были подготовлены экзаменационный холл и зона ожидания для родителей.

Для обеспечения открытости и прозрачности экзаменов, в зале ожидании была организована прямая трансляция экзаменов, что дало возможность родителям наблюдать за процессом в режиме реального времени.

Дополнительно к этому все желающие могли наблюдать в режиме реального времен за ходом вступительных экзаменов на странице Университета на Facebook – https://www.facebook.com/inha.uz.

Также группа родителей была приглашена в экзаменационный холл в качестве наблюдателей, что также обеспечило прозрачность вступительных экзаменов.

(Автор: Диана Алиева)