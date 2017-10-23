Два человека погибли и 86 пострадали в Японии в результате тайфуна "Лан”

2017-10-23 05:49 | www.apa.az | 3

Мощный тайфун Лан обрушился на главный остров Японии Хонсю в понедельник, убив как минимум двух человек и вызвав сильные дожди на западе страны.

Как передает АПА со ссылкой на телеканал «112 Украина», разгул стихии заставил власти страны провести эвакуацию людей из прибрежных районов, нарушил график движения поездов и заставил отменить 300 авиарейсов.

В префектуре Вакаяма на главном японском острове Хонсю пропал без вести 82-летний пенсионер. В настоящее время тайфун прошел через зону Токио и движется над северной частью Хонсю. Он теряет силу, однако скорость отдельных порывов ветра по-прежнему достигает 45 метров в секунду.