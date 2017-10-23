Делегация Узбекистана провела брифинг в Сенате США

2017-10-23 05:32 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - В рамках визита в Вашингтон делегация Узбекистана провела в Сенате Конгресса США брифинг, посвященный ходу реализации масштабных реформ и преобразований в стране, а также ее современному внешнеполитическому курсу.

Информация об этом размещена 22 октября на сайте Посольства Узбекистане в Таджикистане. Мероприятие организовано совместно с Институтом Центральной Азии и Кавказа (CACI) при Совете американской внешней политики. В нем приняли участие представители Госдепартамента, Министерства обороны, Сената, Палаты представителей, Библиотеки Конгресса, общественных, экспертно-аналитических и бизнес кругов США, а также дипломатического корпуса.

Председатель Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Алишер Курманов в своем выступлении уделил особое внимание текущей динамике узбекско-американского взаимодействия, повестка которого за последний год значительно расширилась.

Подчеркнуто, что встреча глав двух государств в г.Нью-Йорке в прошлом месяце, состоявшаяся в рамках участия Президента Шавката Мирзиёева в работе очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, позволила вывести двусторонние отношения между нашими странами на качественно новый уровень.

Указано, что значительный импульс развитию торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и США придал проведенный в рамках визита узбекско-американский бизнес-форум. В нем приняли участие более 100 ведущих американских компаний, таких как «General Electric», «Exxon Mobil», «Boeing», «John Deer». По итогам форума заключены контракты на сумму свыше $2,5 млрд.

Подчеркнуто, что направление Президентом США Дональдом Трампом приветственного послания участникам форума стало четким сигналом для американского бизнес-сообщества, стремящегося активизировать свою деятельность на узбекском рынке.

Участникам брифинга был продемонстрирован видеофильм «Центральная Азия – главный приоритет внешней политики Узбекистана». Как отметил директор Информационно-аналитического центра международных отношений Элдор Арипов, практическая реализация принципа, провозглашенного руководством Узбекистана курса на сближение с соседями, сформировала совершенно новую политическую атмосферу в регионе. Особо подчеркнуто, что дипломатический прорыв Узбекистана в Центральной Азии значительно укрепил политическое доверие между странами региона.

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса и руководитель центра «Стратегия развития» Акмал Бурханов ознакомил американскую аудиторию со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годы.

Председатель CACI профессор Фредерик Старр выразил мнение, что в последние месяцы в Узбекистане наметился заметный прогресс в продвижении реформ. Отмечены меры в сфере либерализации экономики, обеспечение в республике финансово-экономической стабильности при переходе на свободную конвертацию национальной валюты.

Высокую оценку среди американских экспертов и наблюдателей получил курс Шавката Мирзиёева на формирование своей команды за счет молодых, перспективных специалистов, имеющих западное образование.

Старший вице-президент Совета американской внешней политики Илан Берман высоко оценил проводимый внешнеполитический курс руководства республики в Центральной Азии. «Это исторический момент в развитии республики, которая становится центром притяжения в Центральной Азии», - подчеркнул эксперт.

(Автор: Диана Алиева)