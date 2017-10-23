Число туроператоров в Узбекистане превысило отметку в 850

2017-10-23 05:34 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Госкомтуризм Узбекистана информирует, что в республике постоянно растет число туроператоров, число которых уже превысило отметку в 850.

Так, только в минувший четверг лицензии получили новые турфирмы «Miran Tashkent», «Mochira International Service» и «Voyage Sakvoyage».

Документы от частных лиц, решивших заняться туроператорским бизнесом, продолжают поступать в адрес Госкомтуризма Узбекистана.

«Это прямой результат особого внимания правительства Республики Узбекистан к туристической отрасли, предоставлению ряда льгот частному бизнесу, упрощению процедур, сроков и снижение взносов для получения лицензии на ведение туроператорской деятельности», - отметили в пресс-службе Госкомтуризма.

(Автор: Диана Алиева)