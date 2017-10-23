В Японии потерпел бедствие российский сухогруз

2017-10-23 05:52 | www.trend.az | 3

Российское судно Real из дальневосточного порта Зарубино потерпело бедствие минувшей ночью во время тайфуна в порту Фусики префектуры Тояма на побережье Японского моря, никто из 19 членов экипажа не пострадал, сообщил в понедельник РИА Новости по телефону заместитель директора местного управления береговой охраны Ютака Танэда.

По его данным, сухогруз сильным ветром и волнами был выброшен на бетонный блок волнореза, и спасателям из-за тайфуна было невозможно добраться до терпящего бедствие судна. Через какое-то время 18 человек с судна сами добрались до берега, а еще один человек — главный инженер — был спасен сотрудниками береговой охраны.

Сухогруз водоизмещением 1798 тонн во время тайфуна находился в порту Фусики без груза, уточнил заместитель директора управления береговой охраны.

"Все 19 человек сейчас находятся в офисе их агента в городе Тояма", — сказал он. По словам Танэды, "медицинская помощь им не понадобилась, только главный инженер судна немного жаловался на боль в ноге, но к врачу он идти отказался.

Тайфун Lan обрушился на главный японский остров Хонсю накануне и всю ночь бушевал в Токио. По сводным данным японских СМИ, как минимум один человек погиб, около 90 пострадали в различных районах Японии. Как сообщает главное метеорологическое управление Японии, скорость ветра во время тайфуна местами достигала 198 километров в час.