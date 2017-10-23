Три смертницы устроили теракт в Нигерии, есть жертвы

2017-10-23 06:11 | www.apa.az | 4

По меньшей мере 13 человек погибли, 16 получили ранения после того, как три смертницы устроили теракт в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, первая смертница совершила самоподрыв в воскресенье вечером напротив небольшого ресторана в столице штата Борно. Ответственность за теракт пока никто не взял.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.