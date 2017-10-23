Международный нефтяной консорциум проводит в Туркменистане маркетинговый опрос

2017-10-23 07:08 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Консорциум «Хазар», состоящий из госконцерна «Туркменнефть» и Mitro International Limited проводит по 29.10.17 маркетинговый опрос.



В том числе, на приобретение деэмульгатора для подготовки товарной нефти.



Консорцум осуществляет свою деятельность в рамках Договора о разделе продукции в отношении договорной территории «Хазар» (месторождение Восточный Челекен) в Балканской области Туркменистана.



Предоставление уточняющей информации, ознакомление с содержанием заявки и получение заявок осуществляется по следующим адресам:



744000 Ашхабад, Туркменистан, Андалиба 50/1, этаж 3.

Представительство компанирт «Mitro International Limited».



Внимание: референт представительства.

Тел.: 4- 993 12 45 60 95 факс: +993 12 45 60 96 e-mail: asbmitro@asb.mitro-int.com



109147 РФ, Москва, ул. Марксистская, д. 14/16 стр. 1, Московское представительство компании «Mitro International Limited».



Внимание: Группы внешней кооперации

Тел.: + 7 495 788 55 60 факс: + 7 495 748 32 31

e-mail: sergey.radko@mitromos.com, petr.gazenko@mitromos.com.

(Автор: Гусейн Гасанов)