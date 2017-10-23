В Канаде вагоны с нефтью сошли с рельсов

2017-10-23 07:18 | www.trend.az | 4

Несколько вагонов товарного поезда, перевозившего сырую нефть, сошли с рельсов в канадской провинции Альберта, сообщили местные власти, переает РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье днем по местному времени недалеко от города Эдмонтон. Как отмечает телеканал CBC, с рельсов сошли 12 вагонов состава.

Представитель отдела связей округа Стерджен Шейла Мур сообщила, что из-за аварии произошла "небольшая утечка" порядка 30-50 литров нефти. Инцидент затронул жителей 46 домов, которым первоначально была рекомендовано провести эвакуацию.

Однако после оценки ситуации специалисты пришли к выводу, что утечка не представляет опасности, разрешив местным жителям вернуться домой. В то же время аварийно-спасательные службы продолжат очистку района в течение нескольких последующих дней.