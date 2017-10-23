В Нигерии не менее 13 человек погибли при атаке смертников

2017-10-23 07:35 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 13 человек погибли, 16 получили ранения после того, как три смертницы устроили теракт в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По его данным, первая смертница совершила самоподрыв в воскресенье вечером напротив небольшого ресторана в столице штата Борно.

Еще два взрыва последовали несколькими минутами позже, сообщил источник, отметив, что нападение произошло "через несколько часов после того, как поступили сообщения о большой количестве боевиков "Боко Харам" в окрестностях города".

Ответственность за теракт, как отмечает агентство, пока никто не взял.