ООН глубоко заинтересована в скорейшем мирном разрешении нагорно-карабахского конфликта - Гулам Исакзаи (Интервью)

2017-10-23 08:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Эксклюзивное интервью агентства Trend с резидентом-координатором ООН и постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Гуламом Исакзаи по случаю 25-летия установления отношений между Азербайджаном и ООН.

Партнерство Азербайджан-ООН

2017-й является особым годом в отношениях ООН-Азербайджан в том плане, что одновременно отмечается 25-летие членства Азербайджана в ООН и присутствия ООН в Азербайджане, сказал Исакзаи.

По его словам, эти даты дают возможность высказать соображения о многих достижениях партнерства Азербайджан-ООН и определить перспективы дальнейшего сотрудничества.

«Мне бы хотелось разделить нашу 25-летнюю историю на три периода. Первый: в первые годы независимости Азербайджана помощь ООН была в первую очередь сосредоточена на неотложных потребностях беженцев и вынужденных переселенцев, пострадавших в результате конфликта в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и вокруг него. ООН оказала поддержку деятельности правительства по обеспечению пострадавшего населения едой, приютом и услугами по здравоохранению, образованию, водоснабжению и санитарии. Я считаю, что наша роль в первые годы конфликта была ключевой в предотвращении большой гуманитарной катастрофы. Второй период - когда Азербайджан в определенной степени восстановил стабильность, ООН переключила свое внимание с гуманитарной помощи на постконфликтное восстановление, направленное на улучшение средств к существованию вынужденных переселенцев и обеспечение инфраструктурной поддержки», - сказал представитель ООН.

По его словам, двумя яркими примерами этой поддержки являются финансирование и усиление потенциала Агентства по восстановлению и реконструкции территорий Азербайджана (AYBA, основано в 1997 году) и Азербайджанского национального агентства по разминированию (ANAMA, основано в 1998 году), которые продолжают свою успешную деятельность по сей день.

«Третий период: вслед за принятием Целей развития тысячелетия (ЦРТ) в 2000 году система ООН сосредоточила свое внимание на поддержке долгосрочного планирования развития и стратегии Азербайджана, включая разработку и реализацию двух государственных программ по снижению уровня бедности», - сказал Исакзаи.

Исакзаи отметил, что система ООН внесла свой вклад в достижение Азербайджаном многих ЦРТ, включая снижение уровня бедности с 49 процентов до пяти процентов, обеспечение почти 100-процентного образования на всех уровнях и большой прогресс в расширении прав и возможностей женщин. Вдобавок показатель смертности среди детей в возрасте до пяти лет на тысячи новорожденных упал с 28 до 12,8, материнская и детская смертность значительно сократилась, усилилась борьба с инфекционными заболеваниями, было полностью предотвращено распространение малярии, сказал он.

«При этом в сравнительно короткие сроки Азербайджан превратился из страны с переходной экономикой в страну с уровнем доходов выше среднего с высоким индексом человеческого развития. Этот прогресс сделал Азербайджан самодостаточным и важным международным и региональным игроком. Это лишь некоторые результаты нашего партнерства. Очевидно, что после 25-летнего плодотворного сотрудничества мы располагаем прочным фундаментом, на котором можем построить лучшее будущее для всех азербайджанцев. Чтобы отметить этот важный этап, мы подготовили книгу, которая демонстрирует наше тесное сотрудничество и партнерство за последние 25 лет», - отметил представитель ООН.

Роль ООН в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Исакзаи отметил, что ООН глубоко заинтересована в скорейшем мирном разрешении нагорно-карабахского конфликта и поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по оказанию сторонам содействия в достижении прогресса в данном вопросе.

«В заявлении от 16 октября генеральный секретарь ООН приветствовал саммит, проведенный в Женеве, Швейцарии, между президентами Азербайджана и Армении. Его обнадеживает соглашение между президентами о принятии мер по активизации процесса переговоров и о принятии дополнительных мер по уменьшению напряженности на линии фронта. Генеральный секретарь призвал стороны придти к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, опираясь на позитивные моменты, достигнутые на этом саммите», - сказал Исакзаи.

Также, по его словам, следует отметить, что во время последнего заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке генеральный секретарь провел отдельные встречи с президентами Азербайджана и Армении и обменялся мнениями о последних событиях, связанных с нагорно-карабахским мирным процессом.

«Он также подчеркнул постоянную поддержку ООН предпринимаемых в настоящее время усилий по достижению мира», - отметил резидент-координатор ООН.

По его словам, на всем протяжении конфликта в регионе Нагорного Карабаха и вокруг него Организация Объединенных Наций, включая генерального секретаря, полностью поддерживает важные постоянные усилия Минской группы ОБСЕ, направленные на уменьшение напряженности и достижение мирного и прочного урегулирования конфликта путем переговоров.

«Генеральный секретарь ООН в своих высказываниях на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по вопросам конфликтов в Европе, проведенных 21 февраля 2017 года, отметил, что «прямая угроза национальному суверенитету и территориальной целостности является напоминанием о том, что мы должны работать совместно, чтобы сохранить и усилить нормы международного права для поддержания мира и безопасности в соответствии с Уставом». С этой целью ООН поддерживает полное соблюдение всех положений Устава ООН, а также выполнение государствами-членами всех резолюций Совета Безопасности ООН», - сказал Исакзаи.

Усилия Азербайджана по достижению Целей устойчивого развития

Исакзаи напомнил, что 25 сентября 2015 года 193 государства-члена ООН, включая Азербайджан, приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

«Она включает в себя 17 глобальных Целей устойчивого развития и 196 задач, которые должны быть достигнуты до 2030 года. Сегодня 18 резидентских и нерезидентских учреждений ООН продолжают работать в тесном партнерстве с правительством и поддерживают усилия Азербайджана по достижению этих 17 Целей устойчивого развития», - сказал он.

Резидент-координатор ООН подчеркнул, что политическая приверженность Азербайджана достижению Повестки дня-2030 была продемонстрирована на самом высоком уровне, когда шестого октября 2016 года Президент Азербайджана подписал указ о создании Национального координационного совета по устойчивому развитию.

«Главной целью Совета является координация усилий правительства и других национальных структур для национализации, активного продвижения и осуществления контроля ЦУР. С момента своего образования Совет тесно сотрудничает с представительством ООН для принятия и национализации ЦУР, пользуясь огромным багажом знаний, опыта и экспертных знаний внутри системы ООН», - отметил он.

Исакзаи напомнил, что в июле 2017 года Азербайджан был среди 43 стран, доложивших о положении дел по достижению ЦУР как части Добровольного национального обзора на политическом форуме высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«В рамках своего обязательства по выполнению глобальных целей и соглашений Азербайджан, наряду со 173 другими странами, также предпринял важный шаг в подписании и ратификации Парижского договора в соответствии с Рамочной конвенции ООН об изменении климата. ООН готова оказать поддержку Азербайджану в выполнении своих обязательств в рамках Парижского договора», - сказал резидент-координатор.

Переходный этап в сотрудничестве

Исакзаи отметил, что Рамочное партнёрство между ООН и Азербайджаном (РПООНА) является четвертым документом о сотрудничестве, подписанным между представительством ООН и правительством, который отмечает переход от сотрудничества, основанного на помощи, к партнерскому сотрудничеству.

«Рамочное соглашение руководствовалось целями страны в области развития, как это указано в «Азербайджан – 2020: взгляд в будущее», так же как и ЦУР. Оно было разработано в результате консультаций со многими партнерами по развитию, включая гражданское общество. Оно подчеркивает поддержку ООН в трех стратегических и взаимосвязанных приоритетных областях: в содействии устойчивому и всеохватывающему экономическому развитию, обусловленному растущей диверсификацией и достойной работой; в укреплении институционального потенциала и эффективном оказании государственных и социальных услуг; и в улучшении мер по охране и рациональному использованию окружающей среды и способности противостоять опасным природным явлениям и бедствиям», - сказал резидент-координатор.

По его словам, для достижения этих целей ООН в тесном сотрудничестве с министерством экономики и другими государственными учреждениями в мае определила три группы по оценке результатов РПООНА, и они разработали три плана совместной работы на 2017 год, которые включали конкретные действия и ресурсы, необходимые для достижения широких стратегических целей РПООНА.

Вклад Азербайджана в развитие межкультурного и межрелигиозного диалога в мире

За последние годы Азербайджан в тесном сотрудничестве с ООН организовал ряд мероприятий высокого уровня, чтобы продемонстрировать свою приверженность поощрению межкультурного диалога и религиозной толерантности между народами и повышение авторитета страны, сказал резидент-координатор ООН.

Исакзаи напомнил, что в сотрудничестве с учреждениями ООН и Советом Европы в 2016 года в Баку состоялся седьмой Глобальный форум альянса цивилизаций ООН, а в 2017 году - четвертый Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему «Развитие межкультурного диалога: новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития».

Это самые последние мероприятия в цикле конференций, организованных как часть «Бакинского процесса», заложенного в 2008 году с целью достижения взаимопонимания, уважения и толерантности между представителями различных культур и народов мира, добавил он.

«Азербайджан – это динамично развивающаяся страна, которая строит современное светское государство, основанное на прочных культурных традициях. Толерантность азербайджанского народа и политическое руководство Президента Ильхама Алиева объединились для создания условий, в которых народы различных религий и этнических групп могут проживать в условиях согласия и взаимного уважения в интересах национального развития», - сказал Исакзаи.

По его словам, опыт Азербайджана – это пример страны, движущейся вперед к значительному прогрессу путем интеграции, и прекрасный пример для достижения трех основных направлений деятельности ООН: мир и безопасность, права человека и развитие.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)