Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактами в Афганистане

2017-10-23 08:17 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Афганистана Мохаммаду Ашрафу Гани в связи с произошедшими в мечетях города Кабул и провинции Гур террористическими актами, повлекшими за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья, говорится в сообщении туркменского правительства.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», - отмечается в послании.

От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства передал слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

(Автор: Гусейн Гасанов)