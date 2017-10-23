В Туркменистане выполнили план по сбору хлопка

2017-10-23 08:21 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Земледельцы Туркменистана выполнили договорные обязательства, собрав более 1 миллиона 50 тысяч тонн хлопка-сырца, говорится в сообщении туркменского правительства.

Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов поздравил с трудовой победой хлеборобов и хлопкоробов, механизаторов, других работников агропромышленного комплекса - всех, кто причастен к славному достижению, отмечает госагентство Туркмен довлет хабарлары.

В информации говорится, что сельхозпроизводители по льготным ценам обеспечиваются техобслуживанием, удобрениями, семенами, химическими средствами.

"Государство систематически закупает современную высокопроизводительную сельскохозяйственную технику всемирно известных марок, своевременно осуществляются расчёты с арендаторами за сданную продукцию".

Хлопок составляет весомую статью экспорта Туркменистана и является востребованным сырьем для десятков современных предприятий динамично развивающейся в стране текстильной индустрии. Излишки реализуются через государственную товарно-сырьевую биржу.

Общая площадь посевных земель составляет более 500 тысяч гектаров. В 2016 году плановые обязательства по сдаче урожая хлопка были перевыполнены в объёме 1 миллион 71 тысяча тонн.

(Автор: Гусейн Гасанов)