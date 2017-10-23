Туркменистан развивает железнодорожную региональную инфраструктуру

2017-10-23 08:24 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил туркменских железнодорожников со сдачей в эксплуатацию локомотивного депо в городе Берекет (Балканская область), сообщает в понедельник госагентство Туркмен довлет хабаралры (ТДХ).

Данный объект построен вдоль транспортного коридора "Казахстан–Туркменистан–Иран", призванного обеспечить выход государств региона по кратчайшему маршруту к портам Персидского залива.

Церемония запуска этой региональной железнодорожной магистрали состоялась в декабре 2014 года. Ожидается, что задействование депо будет способствовать надёжному выполнению Туркменистаном функций транспортно-транзитного узла.

Своими успехами в строительстве стальных магистралей государственной и международной значимости, инженерно-технических объектов вы вносите весомую лепту в процветание страны, укрепление её экономической мощи, развитие других сфер народного хозяйства, - говорится в послании главы государства.

В Туркменистане одним из важнейших сегментов национальной экономики является железнодорожный транспорт.

В соответствии с концепцией развития отрасли реализованы крупные международные проекты, построены и введены в эксплуатацию железнодорожные вокзалы, депо, станции и соответствующие инфраструктурные объекты.

Эти меры, открывают широкие перспективы для расширения торгово-экономического партнёрства с соседними государствами.

Инициативы официального Ашхабада нацелены на интеграцию страны в международную транспортную инфраструктуру, создание в Туркменистане крупных логистических центров, обеспечивающих координирование мультимодальных грузоперевозок по региону, отмечается в комментарии ТДХ.

(Автор: Гусейн Гасанов)