Сингапур нацелен на активизацию сотрудничества с Туркменистаном - президент

2017-10-23 08:27 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Президент Сингапура Халима Якоб выразила стремление к расширению взаимодействия с Туркменистаном, говорится в сообщении туркменского правительства.

Об этом сказано в письме президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Отметив, что между двумя странами установились дружественные отношения, Халима Якоб "выразила уверенность в том, что взаимовыгодное туркмено-сингапурское сотрудничество будет активизировано по всему спектру направлений".

Ранее сообщалось, что две страны обсуждали вопросы сотрудничества в области транспорта, в частности в сфере авиации и морского транспорта. Сингапур также закупает туркменский хлопок.

(Автор: Гусейн Гасанов)