Сингапур нацелен на активизацию сотрудничества с Туркменистаном - президент

2017-10-23 08:27 | www.trend.az | 4
АШХАБАД /Trend/ - Президент Сингапура Халима Якоб выразила стремление к расширению взаимодействия с Туркменистаном, говорится в сообщении туркменского правительства.
Об этом сказано в письме президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.
Отметив, что между двумя странами установились дружественные отношения, Халима Якоб "выразила уверенность в том, что взаимовыгодное туркмено-сингапурское сотрудничество будет активизировано по всему спектру направлений".
Ранее сообщалось, что две страны обсуждали вопросы сотрудничества в области транспорта, в частности в сфере авиации и морского транспорта. Сингапур также закупает туркменский хлопок.
(Автор: Гусейн Гасанов)