Драка женщин в одном из кафе Баку закончилась госпитализацией

2017-10-23 08:40 | www.oxu.az | 4

В одной из кафе Сабунчинского района между женщинами произошла драка.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован в одном из общепитов на территории совхоза «Сюдчюлюк» (Молочный совхоз) в поселке Рамана.

По имеющейся информации, некая женщина за соседним столиком попыталась завязать разговор с возлюбленным 35-летней Гюлары Сафи кызы Новрузовой, с которым она находится в неофициальном браке. Открытая навязчивость женщины не понравилось Новрузовой, и конфликт между сторонами вскоре перерос в драку.

В итоге женщина ударила Новрузову бокалом по голове, в результате чего та была доставлена в больницу.

В управлении полиции Сабунчинского района ведется расследование.

A.M.