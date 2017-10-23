Тиллерсон призвал власти Саудовской Аравии и Ирака объединиться для борьбы с влиянием Ирана

2017-10-23 08:55 | www.oxu.az | 4

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал власти Саудовской Аравии и Ирака объединить усилия для подавления «растущей напористости» Ирана, а также отметил необходимость прекращения торговых отношений других стран с Тегераном.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает CBS со ссылкой на заявление Тиллерсона.

«Мы уверены, что это в некоторой степени позволит противостоять контрпродуктивному влиянию Ирана внутри Ирака», — сказал госсекретарь в ходе встречи с саудовским министром иностранных дел Аделем аль-Джубейром.

Он также призвал власти Ирана «вывести иранских ополченцев с территории Ирака», передаёт телеканал.

A.M.