«Узбекистон хаво йуллари» приобретет новые самолеты

2017-10-23 09:04 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» планирует закупить небольшую партию самолетов Airbus A320 и Airbus A320neo.

В целом портфель заказов авиакомпании включает четыре самолета семейства Airbus A320 классической модификации и Airbus A320neo, сообщается на сайте перевозчика.

НАК запросила коммерческие предложения у десяти крупнейших международных лизинговых компаний.

«Это улучшенные версии узкофюзеляжных пассажирских реактивных самолетов. При сопоставимой вместимости (в среднем 150-200 мест), обновленные воздушные суда, благодаря более экономичным двигателям и современным наработкам в конструкции фюзеляжа, позволяют значительно экономить горючее», – отмечают в компании.

Современные экономичные аэробусы будут приобретены в 2018 году.

Семейство A320neo было анонсировано в 2010 году. На 2017 год портфель заказов превышает 5000 единиц от 72 операторов по всему миру, из которых более сотни уже поставлены в парки 24 авиакомпаний.

Авиапарк «Узбекистон хаво йуллари» состоит из самолетов Boeing-757/767, Boeing-787-8 Dreamliner - «лайнеров мечты», А320, Ил-114-100, а также грузовых воздушных судов Boeing-767-300BCF.

Национальная авиакомпания Узбекистана выполняет полеты на регулярной основе в более чем 40 городов мира – в страны Европы и Азии, Америку и Японию. Представительства авиакомпании действуют в 25 странах мира.

Автор: Нигяр Гулиева