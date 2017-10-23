В Швейцарии подросток с топором напал на прохожих

2017-10-23 09:12 | www.oxu.az | 3

В воскресенье 17-летний латыш, предположительно, в ходе нападения ранил топором нескольких человек,сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Правоохранительные органы, отметили, что инцидент произошел вечером и начался с нападения на городской площади.

После этого подросток попытался уехать на угнанном автомобиле, однако попал в аварию. Пытавшийся сбежать молодой человек напал еще на нескольких человек на заправочной станции, после чего полиция задержала подозреваемого с применением огнестрельного оружия, при этом ранив его.

Правоохранители на данный момент не связывают инцидент с терроризмом и считают, что подросток действовал в одиночку.

Н.Г.