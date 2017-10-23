Шахрияр Мамедьяров примет участие в шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

2017-10-23 09:15 | www.oxu.az | 4

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров вошел в предварительный список участников турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды), который пройдет 12-28 января.

Как сообщает Oxu.Az, об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

На турнире также выступят российские шахматисты Сергей Карякин и Владимир Крамник, американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со (победитель турнира 2017 года), Вишванатан Ананд, Башкаран Адхибан (оба - Индия), Аниш Гири (Нидерланды), Вэй И и Хоу Ифань (оба - Китай), Гавейн Джонс (Англия).

Н.О.