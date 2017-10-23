Абэ победил на выборах в Японии

2017-10-23 09:20 | www.oxu.az | 4

Досрочные выборы в ключевую нижнюю палату парламента, итоги которых еще подводят избирательные комиссии, показали однозначное лидерство в стране правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии премьер-министра Синдзо Абэ и партии "Комэйто", сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Получив ответ на вопрос о том, согласно ли население с его политикой, глава правительства продолжит проводить свой курс.

В первую очередь это касается позиции Токио по проблеме КНДР.

Премьер во время предвыборной кампании многократно заявлял, что, проводя досрочные выборы, он спрашивает у людей, согласны ли они с его подходом.

Главным лозунгом ЛДП стали слова: "Защитим Японию".

Позиция эта заключается в первую очередь в наращивании давления на Пхеньян в сотрудничестве с США и укреплении оборонного потенциала Токио.

Н.Г.