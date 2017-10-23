ВВП Беларуси до 2020 года может возрасти на 12,1-15%

2017-10-23 09:25 | www.trend.az | 3

Валовой внутренний продукт Беларуси за текущее пятилетие до 2020 года может возрасти на 12,1-15%. Такие данные в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ привел министр экономики Беларуси Владимир Зиновский, передает Белта.

"Мы стали на тренд восстановительного роста. Это не тот рост, который может нас удовлетворить, но мы сбалансированно идем вперед. На 2018 год, заделав неплохой фундамент в 2017 году, ставим более амбициозные задачи. В 2018 году валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 103,4%, чуть выше мировых тенденций, - сказал Владимир Зиновский. - Мы можем так говорить, поскольку создали определенную базу. Мы должны, как и прогнозировали, до 2020 года в течение пятилетия вырасти на 12,1-15%".

По словам министра, ряд показателей демонстрирует восстановление экономики страны. Это и сбалансированный рост заработной платы при росте производительности труда, опережающем рост заработной платы, снижающаяся ставка рефинансирования. Динамика есть во всех секторах экономики, кроме строительства. "Очень позитивно работала промышленность - 106,1%. Если брать машиностроение, то там вообще темп роста 113%. Сельское хозяйство пока набирает темпы - 101,7%, но мы ждем от него хотя бы 102,2% к концу года. Надо понимать, что еще идут полевые работы", - добавил руководитель ведомства.

Владимир Зиновский остановился и на некоторых проблемных вопросах, например, в строительстве. Именно строительство жилья, предприятий и других объектов сегодня 93,7% при задаче 98%. "Очень много недобирает строительная отрасль. Если бы она справилась со своей задачей и был темп менее 100%, но хотя бы 98%, у нас минимум на 0,2-0,3% ВВП уже был бы сегодня больше. Мы обсуждаем вопрос 101,7% - вроде как неплохо, а 102% было бы лучше. Нам было бы легче в следующие годы, создав определенную базу, работать", - отметил министр.