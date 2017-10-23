Реализацию госпрограмм развития АПК обсудят в Правительстве

2017-10-23 09:28 | www.trend.az | 4

Государственные программы развития агропромышленного комплекса обсудят сегодня в Правительстве РК. Заседание Кабмина начнется в 10 часов в «Үкімет үйі», передает МИА «Казинформ».

На повестке - ход реализации государственных программ развития АПК и инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2015 - 2019 годы. Кроме того, будет рассмотрена программа жилищного строительства «Нұрлы жер»: итоги 9 месяцев и актуализация механизмов.

По итогам заседания на площадке пресс-центра Правительства РК состоится пресс-конференция с участием представителей руководства Министерства по инвестициям и развитию.