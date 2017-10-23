В службе находок почты Азербайджана зарегистрировано 478 утерянных документов

2017-10-23 09:27 | www.oxu.az | 4

В системе Poçtap оператора почтовой связи Азербайджана ООО Azerpoct было зарегистрировано 478 утерянных документов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, 155 из них были возвращены владельцам.

311 документов разосланы в соответствующие структуры, 12 все еще остаются в филиалах Azerpoct.

В ООО также сообщили, что большинство документов – удостоверения личности.

Отметим, что сервис Poçtap был запущен в феврале 2017 года совместно с Главным управлением полиции Баку, ЗАО «Бакметрополитен» и ОАО Təmiz Şəhər. Утерянные документы хранятся в системе Poçtap в течение 30 дней, а затем рассылаются в соответствующие структуры.

A.M.

