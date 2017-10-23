На переговорах по Сирии в Астане могут появиться новые участники

2017-10-23 09:34 | www.trend.az | 3

Министерство иностранных дел Казахстана допускает возможность появления новых участников на седьмой международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава казахстанского МИД Кайрат Абдрахманов, передает ТАСС.

"Нет, не исключаю, все зависит от того, насколько страны-гаранты сейчас сумеют скоординировать свою работу", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности появления новых участников переговоров.

По словам министра, состав участников консультаций станет известен "в течение этой недели".

Шестая международная встреча по Сирии прошла в Астане 14-15 сентября. На ней было завершено оформление всех четырех зон деэскалации в арабской республике, которые создаются с начала мая. В переговорах участвовали делегации стран - гарантов режима прекращения боевых действий (Россия, Турция и Иран), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, спецпредставитель генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура, а также эмиссары Иордании и США в качестве наблюдателей.

Седьмая встреча в столице Казахстана по урегулированию конфликта в Сирии запланирована на 30-31 октября.