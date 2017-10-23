Премьер-министр Японии готовится к новой встрече с Путиным

2017-10-23 09:38 | www.trend.az | 4

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ведет подготовку к новой встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Азиатско- тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в ноябре во Вьетнаме.

Премьер сообщил об этом в понедельник на своей первой пресс-конференции после крупной победы возглавляемой им коалиции на всеобщих выборах в ключевую нижнюю палату парламента, передает ТАСС.

"Нынешний успех, - сказал он, - дает нам базу для проведения сильной внешней политики. В рамках этого я намерен, в частности, провести новую встречу с президентом России Владимиром Путиным в ноябре, на саммите АТЭС. Там же хотелось бы побеседовать также с председателем КНР Си Цзиньпином. Важной темой этих контактов я намерен сделать обсуждение путей выхода из ситуации, связанной с ракетно- ядерной программой Северной Кореи".

Премьер подчеркнул, что хотел бы также подробно обсудить эту тему с президентом США Дональдом Трампом, когда тот 5-7 ноября будет находится с визитом в Японии.

По итогам состоявшихся в воскресенье всеобщих выборов правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии премьера Абэ и центристской партии "Новая Комэйто" получила более двух третей из 465 мест в ключевой нижней палате парламента.