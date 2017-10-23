На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2

2017-10-23 09:48 | www.trend.az | 4

В южных районах Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом передает UNN со ссылкой на сайте отслеживания землетрясений earthquaketrack.com.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 84 километрах к северу от города Минаб, в провинции Хормозган.

Отмечено, что очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Как сообщал УНН, на филиппинском острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 5,4.