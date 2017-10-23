Режим прекращения огня был нарушен 132 раза

2017-10-23 10:05 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кехнягышлаг Агстафинского района, Ферехли, Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу, Гаралар Товузского района, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Абдинли, Гарагашлы, Аджарлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.