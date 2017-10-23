Два региона Италии проголосовали за автономию

2017-10-23 09:46 | www.oxu.az | 4

Жители Ломбардии и Венето на севере Италии проголосовали за автономию своих регионов, передает Oxu.Az со ссылкой на АР.

Отмечается, что руководители обеих областей уже объявили итоги референдума, несмотря на то, что формально подсчет голосов еще не завершился.

В Ломбардии за автономию высказались 95% избирателей при явке в 40% (правом голоса в регионе обладает восемь миллионов человек). В Венето "да" сказали 98% при явке 60% (число избирателей в области − четыре миллиона).

Как отмечает агентство, результат голосования может стать серьезным ударом для целостности и экономического благополучия Италии, так как на долю Ломбардии и Венето приходится 30% итальянского ВВП, а население этих регионов составляет почти четверть всего электората страны.

В отличие от Каталонии, референдумы в Ломбардии и Венето были согласованы с властями Италии и проходили на полностью законных основаниях.

Ломбардия и Венето − одни из самых богатых регионов Италии. Статус автономии даст местным властям больше свободы в вопросах иммиграционной и социальной политики, в сфере безопасности, а также даст регионам возможность самостоятельно распоряжаться налоговыми поступлениями.

Напомним, что 22 октября в Ломбардии и Венето прошли референдумы о расширении автономии. Лидеры областей добиваются особого статуса, который прежде всего предоставляет большую самостоятельность при использовании региональных финансов.

Н.О.