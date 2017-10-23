Министр обороны Филиппин сообщил о завершении военной операции в Марави

2017-10-23 09:55 | www.trend.az | 4

Министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил об окончании всех военных действий в городе Марави, который в течение пяти месяцев удерживался боевиками, связанными с террористической группировкой "Исламское государство", передает РИА Новости.

Почти неделю назад президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об освобождении города Марави от боевиков. Однако военные продолжали в городе операцию, поскольку боевики "Мауте" удерживали более 20 заложников.

"Мы объявляем, что все военные операции в Марави завершены", — приводит в понедельник телеканал CNN Philippines слова министра обороны.

Лорензана также подчеркнул, что правительство полностью установило контроль над городом.

Телеканал отмечает, что в воскресенье правительственные войска пытались выбить оставшихся 30 боевиков. Силовикам также удалось освободить всех заложников террористов.

В мае Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ группировкой. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основным местом боевых действий оставался город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков "Мауте".