Excelsior Hotel & Spa Baku дал старт новой акции в оздоровительном центре Aura

2017-10-23 09:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/- В оздоровительном центре Aura дан старт новой осенней акции. Не упускайте золотую возможность акции, которая продлится до 15 ноября, говорится в сообщении Excelsior Hotel & Spa Baku, распространенном в понедельник.

При приобретении абонемента на три месяца, оздоровительный центр Aura представит в подарок бесплатно еще 1 месяц, при приобретении абонемента на 6 месяцев бесплатно добавятся 2 месяца, при приобретении годового абонемента - 3 месяца.

Отметим, что в трехэтажном оздоровительном центре Aura с общей площадью 3500 м2 имеются все условия для профессионального занятия спортом. В тренажерном зале установлено более 50 современных тренажеров для укрепления всех групп мышц, а также кардио-тренажеры для укрепления сердечных мышц и избавления от лишнего веса. Также к услугам постоянных членов клуба Aura представлен открытый теннисный корт, услуги спа-терапевтов, комнаты отдыха, крытый бассейн и 2 бассейна на открытом воздухе, которые работают в теплое время года. Посетителям центра предоставляются полотенца, тапочки, халаты, а также косметические средства.

Excelsior Hotel & Spa Baku включает в себя 1 номер люкс “Imperial”, 2 номера люкс “Royal”, 4 номера люкс “Crown”, 45 номеров делюкс “Heritage” и 9 малых номеров “Duke”, конференц-залы, бизнес-центр, рестораны и бары, оздоровительный центр Aura.