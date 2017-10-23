Стали известны имена и в чем обвинялись сбежавшие заключенные - ОБНОВЛЕНО

2017-10-23 10:07 | www.apa.az | 6

Стали известны имена сбежавших в Баку заключенных.

Как сообщили АПА в правоохранительных органах, на станции Баладжары из поезда сбежали заключенные Этибар Алекбер оглу Мамедов (1980 г.р.) и Али Расим оглу Агами (1983 г.р.).

Э. Мамедов обвиняется по статье 234.4.3 (сбыт наркотических средств в крупном размере), а А. Агами по статья 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) и 228 (незаконное хранение огнестрельного оружия).

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Несколько отбывающих наказание в Баку заключенных сбежали во время этапирования в Ширван.

Как сообщает АПА, эти заключенные этапировались на поезде из Баку в Ширван. Когда поезд остановился на станции Баладжары, несколько заключенных смогли сбежать.

В настоящий момент поиски сбежавших заключенных продолжаются.