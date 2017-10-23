Назарбаев поздравил Путина

2017-10-23 09:53 | www.oxu.az | 6

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил российского лидера Владимира Путина с 25-летием установления дипломатических отношений между странами, сообщает Оxu.Az со ссылкой на пресс-службу казахстанского президента.

«Отрадно, что наши межгосударственные отношения развиваются в полном соответствии с положениями и духом двустороннего Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года», - говорится в телеграмме.

Назарбаев отметил, что сотрудничество между двумя странами в рамках Евразийского экономического союза и других многосторонних структур «является важнейшим элементом развития стратегического партнёрства между Астаной и Москвой, основанного на доверии и взаимопонимании».

Накануне президент России отправил поздравительную телеграмму лидеру Казахстана в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между странами.

Н.Г.