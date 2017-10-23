Количество авиасообщений выросло в Казахстане на 9,7%

2017-10-23 10:10 | www.trend.az | 6

Количество полетов самолетов над территорией Казахстана в январе-сентябре 2017 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 9,7% и составило 183 тысячи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 9 месяцев 2017 года нами было обслужено 183 тысячи полетов, при этом рост объемов воздушного движения к соответствующему периоду 2016 года составил 9,7%. Рост транзитного движения через воздушное пространство составил 5,2%. Рост объемов воздушного движения обусловлен проведением в Казахстане специализированной выставки Expo-2017 и многих других международных форумов и мероприятий», - сказал первый заместитель генерального директора РГП «Казаэронавигация» Фаат Богдашкин в ходе совещания рабочей группы Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) по разработке маршрутов обслуживания воздушного движения в восточной части Европейского региона, включая страны Центральной Азии.

При этом он надеется, что этот показатель будет расти, ведь Астана станет международным финансовым центром, ядром финансовой инфраструктуры Казахстана, а в дальнейшем - финансовым хабом для всего центральноазиатского региона, что будет содействовать развитию международных воздушных сообщений.

«Над территорией Казахстана проходят 92 воздушные трассы протяжённостью более 84 тысяч тысяч километров, 73 воздушных коридора проходят на границе с сопредельными государствами. В 2016 году мы обслужили около 230 тысяч полетов. Ежесуточно контролируются свыше 600 воздушных судов, основу трафика составляют транзитные полеты в верхнем воздушном пространстве, доля которых в общем объеме составляет более 70%», - пояснил первый замгендиректора Казаэронавигации.