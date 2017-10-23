Тайфун «Лан» в Японии унес жизни людей

2017-10-23 09:56 | www.oxu.az | 6

Пять человек погибли, 85 пострадали в результате инцидентов, вызванных обрушившимся на Японию мощным тайфуном «Лан», сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

В городе Фукуока 63-летний местный житель был раздавлен рухнувшими на него строительными лесами, сбитыми шквалистым ветром.

В городе Кисивада на юго-западе главного острова страны Хонсю утонула женщина, чей автомобиль потоками воды сбросило в реку.

Остальные погибшие стали жертвами обвалов и наводнений в различных районах.

Пострадавшие в основном получили травмы и переломы из-за сорванных ветром рекламных щитов и веток деревьев.

В ряде случаев людей снимают с крыш домов с помощью вертолетов.

На значительной части японской территории продолжаются ливни, принесенные тайфуном.

«Лан» пронесся над северо-восточной частью Хонсю, ушел в океан и в течение дня превратится просто в область низкого давления. Однако в зоне тайфуна скорость отдельных порывов ветра превышает 30 метров в секунду.

Н.Г.