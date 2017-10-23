ВС Турции продолжают создавать блокпосты в сирийском Идлибе

2017-10-23 10:17 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - ВС Турции продолжают создавать блокпосты в сирийском городе Идлиб, пишут в понедельник турецкие СМИ, со ссылкой на военные источники Турции.

Согласно сообщению, в настоящее время также создаются блокпосты поблизости от города Африн.

В целом на территории сирийского города Идлиб установлено восемь блокпостов.

Отметим, что, начиная с 14 октября, Турция приступила к переброске техники и военнослужащих в сирийскую провинцию Идлиб.

В целом планируется создать блокпосты в более, чем 10 районах Идлиба: турецкие военные создадут блокпосты внутри Идлиба, а российские ВС - за его пределами.

На первом этапе турецкий контингент дислоцируют на границе между провинцией Идлиб и районом Африн, контролируемым силами самообороны сирийских курдов. В рамках договоренностей с Россией и Ираном размещение подразделений ВС Турции будет проводиться поэтапно, начиная с севера Идлиба, в южном направлении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена расширить зону проведения военной операции на севере Сирии.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с 21 июня. Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD

Напомним, что армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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