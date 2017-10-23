Звучи, мой тар…

2017-10-23 10:17 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 31 октября в 19:00 состоится творческий вечер "Звучи, мой тар" выдающегося исполнителя на таре, народного артиста Азербайджана, профессора, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", лауреата Государственной премии, Президентского стипендиата Рамиза Гулиева. Об этом Trend Life сообщили в пресс-службе музыканта.

Концерт приурочен к 70-летию знаменитого музыканта и организован министерством культуры и туризма Азербайджана, телеканалом Mədəniyyət ("Культура") и Международным центром мугама.

В программе примут участие видные деятели культуры Азербайджана - народные артисты Мансум Ибрагимов, Айгюн Байрамова, Назакет Теймурова, заслуженные артисты Илькин Ахмедов, Тайар Байрамов, Сабухи Ибаев, заслуженный артист Нахчыванской Автономной Республики Эхтирам Гусейнов, молодые и талантливые исполнители Арзу Алиева, Айтян Магеррамова, Абгюль Мирзалиев, Равана Гурбанова и Сабина Арабли.

Солисты и Рамиз Гулиев выступят в сопровождении ансамбля народных инструментов имени Ахсана Дадашева Азербайджанского телевидения и радио под руководством народного артиста Адиля Багирова.

Рамиз Гулиев родился 30 апреля 1947 года в Агдаме. В 1964 -1969 годах получал образование в Государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по специальности тар и на дирижерском факультете.

1974 год был знаменательным в жизни Рамиза Гулиева: в июне он был удостоен I премии на Закавказском фестивале музыкантов-исполнителей, а в октябре - стал победителем V Всесоюзного конкурса артистов эстрады (среди 1100 участников) в Москве.

Выступление Рамиза Гулиева восторженно принимали в Швейцарии, Германии, Японии, США, Канаде, Дании, Франции, Австрии, Израиле, Англии, Турции, Молдове, Польше, Афганистане, Индии, Иране, Ираке и других странах.

В 1987 году в Самарканде (Узбекистан) на III Международном музыковедческом симпозиуме он с большим успехом выступил как солист и руководитель трио имени Садыгджана. В 1988 году после успешного выступления на международном фестивале фольклорной музыки, проводимом ЮНЕСКО в США, получил "Специальный диплом за высокое мастерство". В том же году был удостоен почетного звания "Народный артист Азербайджана". В 1989 году был приглашен на традиционный фестиваль "Большой Шелковый путь", где за 40 дней выступил с концертами в более чем тридцати городах Японии.

Рамиз Гулиев выступал со многими известными оркестрами, в числе которых Венский государственный камерный оркестр, "Wiener Consilium Musicum" (Австрия), парижский оркестр "Лямуре" (Франция), симфонический оркестр "Дунай" (Венгрия), Государственный камерный оркестр имени Богдана Вархала (Словакия), Филармонические оркестры (Люблин, Подлязия и Кошалин/Польша), "La Strimpellata" (Швейцария), симфонический оркестр "Trondheim" (Норвегия), оркестр Государственной капеллы Анкары (Турция), Государственный оркестр народных инструментов Тегерана (Иран), государственные симфонические оркестры Беларуси, Украины, Молдовы и Узбекистана, государственный симфонический и камерный оркестры Азербайджана. Музыкант сотрудничал также с такими коллективами, как Академический государственный оркестр народных инструментов и оркестр эстрады Всесоюзного радио, Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.Осипова и филармонические оркестры Новосибирска и Калининграда (Россия).

В 2013 году итальянская компания "Felmay" под эгидой ЮНЕСКО выпустила музыкальный альбом Рамиза Гулиева под названием "Диалоги с таром".

(Автор: Джани Бабаева)