Южная Корея возобновит строительство ядерных реакторов

2017-10-23 10:04 | www.oxu.az | 5

Правительство Южной Кореи намерено возобновить строительство двух ядерных реакторов на юго-западе страны, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Корреспондент.net.

Корейская власть продолжит строительство двух ядерных реакторов Шин-Кори-5 и Шин-Кори-6 согласно результатам общественного обсуждения. Хотя это и противоречит предвыборным обещаниям президента страны Мун Джеина.

Строительство реакторов началось в 2016 году, 30% работ было завершено.

На проект потратили 1,4 млрд долларов. Общественные обсуждения начались в июле этого года.

Н.Г.