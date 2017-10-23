Южная Корея возобновит строительство ядерных реакторов

2017-10-23 10:04 | www.oxu.az | 5
Правительство Южной Кореи намерено возобновить строительство двух ядерных реакторов на юго-западе страны, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Корреспондент.net.
Корейская власть продолжит строительство двух ядерных реакторов Шин-Кори-5 и Шин-Кори-6 согласно результатам общественного обсуждения. Хотя это и противоречит предвыборным обещаниям президента страны Мун Джеина.
Строительство реакторов началось в 2016 году, 30% работ было завершено.
На проект потратили 1,4 млрд долларов. Общественные обсуждения начались в июле этого года.
Н.Г.