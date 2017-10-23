Назван размер убытка ООО Baku Bus

2017-10-23 10:08 | www.oxu.az | 5

Совокупные активы ООО Baku Bus на 1 января 2017 года составили 226,143 млн манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, это на 7,7% меньше по сравнению с показателем на 1 января прошлого года.

Всего за текущий год общие обязательства Baku Bus сократились до 9,8% и составили 177,967 млн манатов. Совокупный капитал компании вырос на 0,85% и достиг 48,177 млн манатов, уставной капитал сократился на 39,8% до 18,049 млн манатов.

В 2016 году операционные доходы Baku Bus (перевозка пассажиров) составили 12,629 млн манатов (в 2,9 раза больше чем в 2015 году), операционные расходы (перевозка пассажиров) 28,39 млн манатов (на 82,1% больше чем в прошлом году), административные расходы 4,484 млн манатов (на 64,8% больше), убыток от курсовой разницы 31,862 млн манатов (на 55% меньше), финансовые расходы 2,49 млн манатов (на 36,7% меньше), выплаты налога на прибыль - 40 тысячи манатов. В конечном итоге компания завершила прошлый год с убытком в 54,638 млн манатов, что на 42,6% меньше, чем в прошлом году.

Общий убыток Baku Bus достиг 151,57 млн. манатов.

Л.А.

