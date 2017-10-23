Национальный банк Таджикистана и Азиатский банк развития будет сотрудничать

2017-10-23 10:30 | www.trend.az | 4

Первый заместитель председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев провел рабочую встречу с постоянным представителем Азиатского банка развития в Таджикистане Прадипом Сривастава. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в пресс-службе Национального банка Таджикистана (НБТ).

В ходе встречи Джамолиддин Нуралиев ознакомил Прадипа Сривастава с текущей макроэкономической ситуацией и мерах, принятых НБТ по развитию банковской системы Республики Таджикистан. Он подчеркнул развитие сотрудничества в различных отраслях банковской системы, в том числе укрепление монетарной политики и введение новых инструментов, обеспечивающих постепенный переход на новый денежно-кредитный режим — инфляционное таргетирование.

Джамолиддин Нуралиев обратил внимание на вопрос оказания технической помощи в этих направлениях путем проведения различных тренингов для осуществления анализа и исследований в будущем, а также обмена опытом работников НБТ в центральных банках-партнерах.

Прадип Сривастава, выразив удовлетворение взаимовыгодным сотрудничеством с Республикой Таджикистан, заявил о готовности Азиатского банка развития продолжать сотрудничество в различных направлениях.