"Слепое" прослушивание азербайджанской певицы на O Ses Türkiye (ВИДЕО)

2017-10-23 10:33 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - На турецком телеканале TV8 продолжаются "слепые" прослушивания нового сезона вокального шоу O Ses Türkiye (аналог международного вокального шоу The Voice), сообщает Trend Life.

В жюри входят Мурат Боз, Йылдыз Тильбе, Хадисе, Гёкхан Озогуз.

В ходе очередных прослушиваний выступила наша соотечественница, проживающая в Стамбуле Назрин Эфендизаде, которая исполнила композицию "Back To Black". На голос 21-летней певицы повернулись Мурат Боз и Хадисе.

Назрин Эфендизаде сделала выбор в пользу Хадисе, в чьей команде и продолжит участие в шоу.

Отметим, что ранее успешно "слепые" прослушивания прошли представители Азербайджана Пярвин Сафаров, Адиль Бахышлы и Айнура Ширинова.

(Автор: Джани Бабаева)