Лондон просит ООН ввести термин «беременные люди»

2017-10-23 10:10 | www.oxu.az | 4

Местные феминисты уже назвали подобную инициативу «оскорблением» для всех женщин.

Власти Великобритании просят изменить в документах ООН термин «беременная женщина» на «беременный человек», чтобы не ущемлять права трансгендеров, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Life.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство предложило изменить Международный пакт о гражданских и политических правах ООН.

В МИД уточнили, что данная инициатива не направлена против женщин.

Соединённое Королевство не против использования термина «беременная женщина».

Мы всецело поддерживаем право на жизнь беременных женщин и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права, приводит издание слова источника.

Кроме того, министры обсуждают поправки в законодательстве, которые позволят британцам самостоятельно удостоверять смену пола, не предъявляя медицинские доказательства.

Н.Г.