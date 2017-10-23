Трамп: С Ираном справимся и без ЕС

2017-10-23 10:12 | www.oxu.az | 4

Американский лидер не возражает, чтобы европейские страны поддерживали торговые отношения с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что США не нужна поддержка ЕС для возможного усиления санкций против Ирана и что европейцы могут "продолжать зарабатывать" на торговых связях с Ираном, сообщает Оxu.Az.

"Вообще-то я им сказал, они мне друзья, я с ними всеми в хороших отношениях, будь то Эммануэль или Ангела или другие.

Мне эти люди очень нравятся. Я сказал им: продолжайте зарабатывать деньги, не беспокойтесь, вы нам для этого не нужны", - отметил американский лидер.

По его словам, "когда Иран покупает товары у Германии, Франции и других, это миллиарды долларов".

"Даже у нас они собирались купить Боинги, посмотрим, что с этой сделкой произойдет. Когда они делают эти покупки, для этих стран (стран ЕС − ред.) немного сложно что-то сделать", - добавил Трамп.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Был принят совместный план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза. Он вступил в действие 16 января 2016 года.

Н.Г.