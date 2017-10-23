США могут привести B-52 в круглосуточную боеготовность впервые с 1991 года

2017-10-23 10:34 | www.trend.az | 4

ВВС США ожидают приказа привести ядерные бомбардировщики B-52 в круглосуточную боеготовность впервые со времен холодной войны. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Defence One.

Как отмечают источники издания, соответствующее распоряжение может исходить от главы Стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM) Джона Хайтена или главы Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM) Лори Робинсон. На данный момент такого приказа не поступало, однако подготовка к нему ведется.

Как пояснил Гольфейн, возможное введение круглосуточной боеготовности для ядерных бомбардировщиков является одной из множества мер, которые принимают ВВС в рамках реакции США на изменение геополитической обстановки.

"Мир — опасное место, и у нас есть те, кто открыто говорит об использовании ядерного оружия. Это уже не биполярный мир, где это только мы и Советский Союз. Существуют другие игроки, обладающие ядерным потенциалом", — подчеркнул генерал.